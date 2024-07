OLYMPISME / JO Paris 2024 : le Sénégalais Ibrahima Diaw se qualifie pour les 32es de finale du tennis de table

Le pongiste sénégalais Ibrahima Diaw a battu le Népalais Santoo Shrestha par 4 points à 0 et s’est qualifié, samedi 27 juillet, pour les 32es de finale du tournoi de tennis de table des Jeux olympiques (JO) Paris 2024. Pour cette deuxième participation aux olympiades, Ibrahima Diaw fait mieux qu’en 2021 à Tokyo. Lundi à 9 h 00 GMT, il jouera contre un athlète hongkongais, qui l’a une fois battu. Deux autres athlètes sénégalais, Oumy Diop et Ndèye Binta Diop, ont été éliminés dès la première journée des JO, samedi 27 juillet. Diongue a été battue par l’Égyptienne Aya Hussein au premier tour de la compétition individuelle féminine d’escrime, sous la verrière du Grand Palais. Il y a eu un partage équitable des points entre Diongue et Hussein avant la pause, 6-6. L’athlète sénégalaise a ensuite été dominée d’un point lors du second round, 14 à 13, durant les dernières secondes de son duel. Comme à Tokyo en 2021, Ndèye Bineta Diongue, médaillée des Championnats d’Afrique d’athlétisme et des Jeux africains, s’arrête au premier tour. Son élimination au premier tour des olympiades de Paris 2024 marque la fin de sa carrière d’escrimeuse, a déclaré son entraîneur, Daniel Levavasseur. Elle va se lancer dans l’enseignement de l’escrime, a-t-il annoncé. La nageuse Oumy Diop a été éliminée aux séries féminines du 100 mètres papillon des JO Paris 2024. Les séries auxquelles participait Diop ont eu lieu à Paris La Défense Arena. Alignée dans la série 1, la nageuse vivant aux États-Unis d’Amérique a pris la quatrième place, avec un chrono d’1 mn 1 s 82’, derrière une Danoise, une Espagnole et une Arménienne. Même si Oumy Diop est éliminée, elle a amélioré d’une seconde son record personnel à l’occasion de sa première participation aux JO.