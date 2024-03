Nouveau ministre de l’Intérieur : pourquoi Déthié Fall n’est pas rassuré

« Nous allons l’observer et le juger à travers les actes qu’il va poser ». D’après L’Observateur, c’est la réaction de Déthié Fall, candidat à la Présidentielle du 24 mars, suite à la nomination du nouveau ministre de l’Intérieur. Le Directeur du cabinet du chef de l’État, Mouhamadou Makhtar Cissé, remplace Me Sidiki Kaba devenu Premier ministre. Déthié Fall de poursuivre : « Pour le moment, nous ne le considérons ni neutre, ni consensuel , pour avoir été pendant longtemps aux côtés du président de la République et parmi ses responsables politiques. En tant que responsable de la formation politique du chef de l’État, il est naturellement partisan. » Le candidat de la coalition Déthiéfall2024, mettant en garde le Président Macky Sall, avait exigé lors d’un point de presse organisé jeudi « une personnalité neutre » à la tête dudit département, suite à la dissolution du gouvernement mercredi.