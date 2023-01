Nouveau livre : Yérim Seck dévoile la « dure stratégie » de Macky Sall pour « contenir » Malick Gakou

« Macky Sall a raté de peu de neutraliser un autre présidentiable, Malick Gakou qui, à la dernière minute, a échappé à l’entrée au gouvernement à cause de problèmes de rétention d’informations ». Les propos sont de Cheikh Yérim Seck qui, dans son nouveau livre qui défraie l’actualité, donne des coups à la classe politique sénégalaise et revient sur les actes marquants posés par le locataire du palais pour neutraliser ses adversaires politiques. Après Khalifa Sall et Karim Wade, le président du Grand parti tout comme Bougane Gueye Dani, patron de Dmedia, a subi les foudres du locataire du palais. « Toujours sur le chantier de l’élimination de ses adversaires potentiels, Macky Sall a orchestré une dure stratégie pour «contenir» Malick Gakou, écrit Cheikh Yérim Seck, pages 219-220. Le journaliste évoque, entre autres : la « mise à mort de sa société par un redressement fiscal de 11 milliards de nos francs, encerclement de sa sphère d'influence par l'ouverture d'une ambassade en Pologne, neutralisation de ses soutiens financiers en Europe de l'Est... ».