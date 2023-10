Nouveau gouvernement : Le gros coup de gueule de Babacar Fall (RFM)

Le nouveau gouvernement qualifié de "gouvernement de combat" par le Premier ministre Amadou Ba "n'est rien du tout", aux yeux du journaliste Babacar Fall de la Rfm. En effet,le présentateur de l'émission "Rfm matin" s'est "énervé" hier sur les ondes, après la publication de la nouvelle équipe gouvernementale. « C'est quoi ça ? Un gouvernement de combat, un gouvernement de combat. Combien de fois ils nous parlent de gouvernement de combat et depuis lors, qu'est-ce qu'ils ont combattu ? Ils ont combattu quoi ? C'est pas sérieux tout ça. Ce gouvernement est un gouvernement qui ne ressemble à rien du tout. Quels sont les changements qu'il apporte ? On ne s'attendait pas à ce changement. En plus, je ne peux pas comprendre le fait de dissoudre un gouvernement de cinq à six mois comme ça pour nous présenter ça comme nouveau gouvernement. C’est quoi ça ? Ça ressemble à un grand n'importe quoi », lâche Babacar Fall sur RFM.