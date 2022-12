Nouveau conseiller juridique de Macky Sall : Ce que le Pr Ousmane Khouma disait à propos du troisième mandat

Le professeur Ousmane Khouma a annoncé sa nomination en tant que conseiller juridique auprès du président de la République. Une annonce qui ne passe pas inaperçue si l’on se remémore une des sorties du juriste sur le troisième mandat. Dans le « Jury du dimanche » du 08 novembre 2020, le professeur Khouma affirmait que « juridiquement la tournure rédactionnelle ne saurait être plus claire ». Le Dr en Droit déniait à Macky Sall toute possibilité de se représenter. Par contre, l’enseignant à l’Ucad relevait que le président Macky Sall « se trouvera des juristes qui vont argumenter le contraire et un conseil constitutionnel qui va valider ». Ousmane Khouma déclarait devant le journaliste Mamadou Ibra Kane que « le seul poids important, c’est l’évaluation qu’il (Macky Sall) fera des risques et des rapports de forces le moment venu ». Il affirmait par ailleurs qu’il était inimaginable de voir “le Conseil Constitutionnel dire non au président Macky Sall si jamais il décidait de faire une troisième candidature”.