Notariat : Maître Aïda Diawara Diagne réélue présidente de la Chambre des Notaires du Sénégal

Elle a présenté sa feuille de route pour le prochain mandat. Et parmi ses ambitions figure aussi la digitalisation de la profession, avec la mise en place d’une cellule de communication et la vulgarisation des outils numériques. La formation continue des notaires et de leurs collaborateurs restera également une priorité pour assurer la compétitivité et la modernisation du secteur. L’intégration de 20 jeunes notaires dans la chambre représente une étape importante pour la profession, selon elle, symbolisant un pas vers la relève et la dynamisation du notariat au Sénégal. Enfin, elle a salué la cohésion et l’esprit de concertation qui animent la chambre, assurant que cette dynamique permettra de poursuivre la profession dans un cadre plus structuré et adapté aux enjeux du XXIe siècle.