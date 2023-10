Non reconduite dans le nouveau gouvernement, le post de Oulimata Sarr sur Facebook

Oulimata Sarr n’est plus membre du gouvernement. Elle n’a pas é été reconduite par Amadou Ba lors du remaniement de ce mercredi 11 octobre 2023. Elle a réagi à cette décision. « Je remercie profondément le Président Macky SALL de m’avoir donné l’opportunité de servir mon pays. Un honneur parmi 18 millions de sénégalais. Gratitude et reconnaissance », écrit la désormais ex ministre de l’Économie, du Plan et de la coopération. Il est important de rappeler qu’elle avait été recrutée de l’ONU Femmes, où elle occupait le poste de directrice de cette institution spécialisée des Nations Unies. Son départ de cette position semble résulter de la volonté du président de la République de constituer un gouvernement fortement axé sur des considérations politiques.