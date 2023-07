Non candidature: La coalition Grande Offensive Républicaine (GOR) adoube Macky

La coalition Grande Offensive Républicaine (GOR) se réjouit de la décision historique du Président de la République Macky Sall de ne pas se présenter à une troisième candidature même si la Constitution de 2016 lui donne une possibilité d’aller encore à la reconquête du suffrage des sénégalais pour un troisième mandat. Par cet acte de haute portée, Monsieur le Président de la République, vous venez encore une fois d’honorer le Sénégal et l’Afrique. Des maîtres chanteurs et des oiseaux de mauvais augure ont voulu depuis presque 5ans, par malhonnête intellectuelle, vous prêter une fausse intention de briguer un second quinquennat pour justifier leurs tentatives de déstabilisation du Sénégal et par ricochet notre modèle de vivre-ensemble qui nous garantit la paix et la cohésion nationale. Aujourd’hui, l’histoire vous a donné raison, en préférant préserver votre code d’honneur et votre sens des responsabilités, vous donnez au monde entier une leçon de démocratie et de dignité. GOR réaffirme son soutien indéfectible et sa reconnaissance au Président de la République. Dans le cadre des activités d’animation et de mobilisation, la coalition GOR annonce la reprise de la tournée nationale le dimanche 16 juillet 2023 à Mbour. Ensemble restaurons les valeurs de la République. Pour la République ! Pour le Développement !