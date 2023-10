Nommé ministre des Sports : Les premiers mots de Lat Diop

L’ancien directeur de la LONASE Lat Diop est désormais ministre dans le dernier gouvernement du Président Macky Sall. Il hérite le poste de Yancouba Diattara confié au Premier ministre Amadou Ba après la démission des membres de Rewmi dans le Benno. « La CAN 2023 en Coté d’Ivoire ? C’est ce qui fera l’objet de notre réflexion. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour permettre à nos Lions de participer pleinement et éventuellement de gagner la Coupe comme souhaitent les sénégalais. Aucun effort ne sera ménagé afin de permettre à l’équipe d’être performante pour nous ramener une seconde étoile. On fera le maximum », a déclaré Lat Diop ministre des Sports Avant de préciser que : « Ça fait longtemps que j’œuvre dans le sport. Je suis d’ailleurs le président de Guédiawaye FC. Si je vais démissionner à ce poste ? On verra après. Je suis aussi membre du comité exécutif de la FSF. J’ai une expérience sur le sport, et je mettrai ça à contribution pour relever les défis »