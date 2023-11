Nomination controversée à la Cena : Amadou Ba dénonce une violation de la loi

Amadou Ba, membre de la direction du défunt parti Pastef, a dénoncé des irrégularités dans la nomination d’Abdoulaye Sylla comme nouveau président de la Cena (Commission électorale nationale autonome). Il a exprimé ses préoccupations sur sa page Facebook en citant «l’article 7 de la loi sur la Cena, repris par l’article 10 du Code électoral, interdit aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, retraités depuis moins de 5 ans, de devenir membres de la Cena». Amadou Ba affirme que la nomination du juge constitutionnel Abdoulaye Sylla viole la loi sur la Cena et le Code électoral. Il soutient que la loi interdit aux gouverneurs, préfets et sous-préfets retraités depuis moins de 5 ans de devenir membres de la Cena, car ils ont été des acteurs directs du processus électoral et des dernières élections. L’Inspecteur général d’Etat Abdoulaye Sylla a été nommé président de la Cena en même temps que 11 autres membres. Ces derniers constituent l’équipe qui va veiller à la régularité et à la transparence des élections au Sénégal. M. Sylla, jusqu’à présent membre du Conseil constitutionnel, sera remplacé par l’ancien Premier président de la Cour suprême, Cheikh Tidiane Coulibaly, nommé par décret par le président de la République, Macky Sall.