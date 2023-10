Nomination : Macky Sall recase Oumar Gueye, l’ancien ministre revient aux affaires

Oumar Gueye, Ingénieur, a été désigné pour occuper le poste de Président de la Commission d’Évaluation et de Suivi des Politiques et Programmes publics Cette nomination a été officialisée par un décret émanant du Président Macky Sall. Il succède ainsi à Ibrahima Sall. Il est important de rappeler que les membres de la Commission d’Évaluation et de Suivi des Politiques et Programmes Publics (CESPPP) agissent en tant qu’experts indépendants, se conformant à un code de déontologie professionnelle. La Commission a pour mission d’évaluer les activités des institutions de la République, des services de l’État, ainsi que des politiques et programmes publics. Elle œuvre en faveur du changement social et de la transformation de l’action publique