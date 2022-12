Nitdoff : »Macky, le pire président que l’Afrique a connu… »

Nitt Doff n’a pas raté le Président Macky. Selon le rappeur, « Macky est le pire président de l’Afrique surtout avec les nombreuses arrestations de certains de ses anciens collaborateurs. » « Je n’ai pas peur de Macky Sall et de son régime. Dans ce pays, certains veulent qu’on roule désormais pour les caprices de Macky et non pour la loi qui s’impose à tout le monde. Ce que je refuse catégoriquement. C’est le pire chef de l’Etat que l’Afrique a connu. C’est durant son règne que les journalistes et autres activistes sont arrêtés et emprisonnés.