Ngouda Mboup persiste : « Sonko est candidat et il participera à l’élection présidentielle du 25 février 2024 »

L’enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Mouhamadou Ngouda Mboup, est formel : « partout où le Droit sera dit, Ousmane Sonko aura raison et il triomphera ». D’après Mouhamadou Ngouda Mboup, si le Conseil constitutionnel applique sa jurisprudence CONSTANTE, Ousmane SONKO sera rétabli dans ses droits et il figurera sur la liste définitive des candidats que publiera le Conseil constitutionnel. « Quels que soient les obstacles et manœuvres qui seront dressés ou utilisés, Ousmane SONKO et les patriotes triompheront au soir du 25 février 2024 », déclare M. Mboup. « Ousmane SONKO est candidat et il participera à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Que ceci nous serve d’avertissement ! », ajoute-t-il.