Ngouda Mboup est catégorique : « Le Sénégal n’est plus une démocratie ! »

Le Sénégal n’est plus une démocratie ! », c’est du moins ce que déclare le constitutionnaliste Mouhamadou Ngouda Mboup dans un post paru sur sa page Facebook. Selon le Professeur Mboup, « Le Sénégal est devenu un ‘Régime hybride d’autocratie électorale’. » A l’en croire, « Ousmane SONKO, maire de Ziguinchor, chef de l’opposition, candidat des patriotes à l’élection présidentielle du 25 février 2024, est persécuté, ses militants arrêtés, d’autres sont contraints à l’exil, les opposants empêchés de se Réunir. » « La CEDEAO et l’Union africaine ne font rien face aux fraudes à la Constitution et à la loi électorale ou encore lorsque les libertés sont bafouées, leurs textes déchirés, les opposants persécutés. La CEDEAO doit chercher à intégrer des Peuples et non à coaliser des chefs d’Etat« , estime Ngouda Mboup. « PS : les Etats membres de la CEDEAO qui ne respectent pas les droits de l’opposition doivent au moins faire l’objet d’une surveillance particulière de la Commission« , ajoute-t-il.