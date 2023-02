Ngouda Mboup : « Macky est en train de faire ce qu’il refuse à Ousmane Sonko et aux militants du parti Pastef »

L’enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Mouhamadou Ngouda Mboup trouve que le chef de l’Etat, Macky Sall est en train de faire ce qu’il refuse à Ousmane Sonko et aux militants du parti Pastef. Au moment où Macky Sall est en tournée économique, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, fait l’objet « d’une séquestration et d’une confiscation arbitraire de ses droits constitutionnels ». Pour Ngouda Mboup, il s’agit d’une discrimination inacceptable. « En vertu de l’article premier de la Constitution, « La République du Sénégal assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction » », rappelle Ngouda Mboup. D’après lui, Ousmane Sonko est arbitrairement privé de ce droit là où ses adversaires politiques jouissent pleinement d’un tel droit. « En vertu de l’article 8 de la Constitution, « La République du Sénégal garantit à tous les citoyens [la] la liberté de déplacement ». Ousmane Sonko est arbitrairement privé de ce droit là où ses adversaires politiques jouissent pleinement de ce droit. En vertu de l’article 14 de la Constitution, «Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s’établir librement sur toute l’étendue du territoire national » », déclare-t-il.