Ngouda Mboup : « La crédibilité de la parole de Hadjibou Soumaré et sa bonne foi n’ont jamais fait de doute… »

L’enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Mouhamadou Ngouda Mboup, s’est prononcé sur les insinuations faites dans une lettre ouverte adressée au président de la République, par l’ancien Premier ministre, Hadjibou Soumaré, faisant état d’un don financier du chef de l’Etat à Marine Le Pen. Pour L’enseignant-chercheur en droit public à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Mouhamadou Ngouda Mboup, Cheikh Hadjibou Soumaré est une personnalité politique dont le sérieux est connu de tous. « C’est aussi un Sénégalais qui a été à la même station primo-ministérielle que Macky SALL (l’une des plus hautes du pays) ainsi qu’à la plus haute station au sein de l’UEMOA », rappelle-t-il. D’après M. Mboup, la crédibilité de la parole de Hadjibou Soumaré et de sa bonne foi n’ont jamais fait de doute dans ce pays.