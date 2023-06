Nervis, aux côtés des forces de l’ordre : Abdou Karim Fofana dénonce la tentative de « diversion »

Des vidéos circulent depuis l’éclatement des manifestations liées au verdict du tribunal condamnant Ousmane Sonko et font état de la présence de nervis au côté des forces de l’ordre. Une situation qui s’explique selon la police nationale, par la présence de « forces occultes » dans la masse. Mais selon le porte-parole du gouvernement, il s’agit dans la « diversion » et de la « manipulation » orchestrées par des gens qui cherchent à décrédibiliser ce que fait l’Etat. Abdou Karim Fofana n’y va pas par quatre chemins pour démonter les allégations faites ça et là pour expliquer la présence de « corps étrangères » qui opéreraient au côté des forces de défense et de sécurité. « Comme toute entreprise criminelle, comme toute manipulation, ont tente toujours de décrédibiliser ce que fait l’Etat. L’Etat du Sénégal, avec ses forces de défense et de sécurité, a bien les équipes appropriées pour chaque type d’opération. Vous le notez sur les terrains; il y a des policiers en tenues et des policiers en civil. La Brigade d’intervention polyvalente (BIP) qui a son pendant en gendarmerie qui s’appelle le GIGN. Souvent, ils viennent en renfort – vous l’avez vu dans beaucoup d’opérations – quelque fois même dans évènements et ces genres de choses« , a-t-il déclaré sur Rfm.