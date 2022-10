Népotisme dans les institutions: Me Oumar Youm juge la proposition de loi de Mimi non conforme à la Constitution

El Hadj Oumar Youm a apporté la réplique à Aminata Touré, députée non-inscrite, qui a soumis lundi une proposition de loi limitant l’exercice de fonctions et responsabilités dans les Institutions de la République en rapport avec l’existence de liens familiaux avec le président de la République. D’après le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY), cette proposition de loi n’est pas conforme à la Constitution du Sénégal. « Cette proposition de loi qui est identique à celle déjà largement partagée dans les réseaux sociaux et certains sites Internet, n’est pas conforme à notre Constitution qui donne pouvoir au président de la République de nommer aux emplois civils et militaires, garantissant l’égal accès aux fonctions et responsabilités », a-t-il dit lors d’un entretien avec le journal L’Observateur. Et d’ajouter : « C’est une proposition qui est la manifestation pernicieuse d’une discrimination mettant en danger la cohésion sociale dont la famille est le socle essentiel. Ces limitations ou barrières, d’un autre âge, constitutives d’incitation à la haine, à la stigmatisation, source de violence et de conflits, sont simplement indignes d’être portées par un ancien fonctionnaire des Nations Unies». D’ailleurs, Me Youm annonce que la proposition sera rejetée. « L’opinion que je viens d’exprimer est celle d’un Président de groupe parlementaire qui peut d’ores et déjà assurer que cette proposition n’aura aucun soutien du groupe pour les raisons évoquées. C’est une opinion politique sur une proposition politique anticonstitutionnelle, mais n’est pas celle de I ‘Assemblée nationale ou du bureau souverain pour se prononcer sur le sort définitif de cette initiative », a-t-il indiqué.