"Nemekou tour" : Bassirou Diomaye Faye met au défi Macky Sall

Arrestation sans convocation des gardes du corps d'Ousmane Sonko pour mettre fin au "Nemekou tour". Une dynamique victorieuse qui va se poursuivre dans le Sénégal et ses profondeurs, n'en déplaise à Macky Sall et ses souteneurs, selon Bassirou Diomaye Faye. Il s'est exprimé pendant la conférence de presse du Bureau politique du Pastef. "L'arrestation de la garde rapprochée n'y fera rien du tout. Il va se poursuivre dans la dynamique de paix", insiste-t-il. Bassirou Diomaye Faye a interpellé ainsi toutes les personnes qui ont une autorité, à demander au chef de l'État d'arrêter les brimades. Il se demande d'ailleurs à quoi sert la "gendarmerie en tenue de combat dans le convoi du leader du Pastef, si ce n'est à l'intimidation ou à réprimer". Pour lui, il faut que ça cesse avant qu'un jour, on en arrive à une situation de non-retour. Les provocations du début à la fin doivent s'arrêter à la reprise de la caravane du Pastef, dit-il.