Négociations pour libérer Sonko : El Malick Ndiaye dément !

Le parti dissous Pastef demande la libération de Ousmane Sonko très mal en point. A en croire des avocats, les Patriotes tiennent l’Etat pour unique responsable pour ce qui pourrait arriver à leur leader. Ils démentent toute négociation secrète pour la libération de l’opposant. « Nous avons reçu des informations pas du tout rassurantes parce-que selon ses avocats, en tout cas Me Ciré Clédor Ly qui nous parle d’un état de santé très inquiétant du président Ousmane Sonko« , a d’emblée déclaré sur Rfm, El Malick Ndiaye. Le secrétaire national à la communication de l’ex Pastef assure que Ousmane Sonko observe toujours la grève de la faim et surtout refuse toujours l’intervention des médecins. « Nous savons vers où ça peut nous mener« , a-t-il prévenu. El Malick Ndiaye demande au président Macky Sall et à son régime d’arrêter tout ce qu’il s’est entrain de se passer. Il a également plaidé la libération des « otages politiques » qui selon lui, n’ont rien fait qui méritent de les placer derrière les verrous. Dans l’affaire Ousmane Sonko, on parle souvent de négociations secrètes. « Je peux vous dire, qu’aujourd’hui, nous ne sommes pas au courant de négociations pour la libération du président Ousmane Sonko. Nous pensons qu’il a été arbitrairement arrêté et mis en prison et de la même manière, la justice doit se ressaisir et libérer le président Sonko et les autres détenus pour garder cette accalmie, la stabilité et la paix dans notre Sénégal« , a-t-il conclu.