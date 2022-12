Necrologie: Rappel à Dieu du guide Thierno Ahmadou Saydou Baldé

C'est la tristesse et la consternation dans la région de Kolde, ce, suite au rappel à Dieu du guide religieux Thierno Ahmadou Saydou Baldé. L'homme de Dieu a tiré sa révérence ce mardi 06 décembre 2022.Il était le khalife général de la communauté firdounké, qui partage la même cité religieuse de Médina Gounass. Pour rappel, chaque année, il y’a la ziarra de Médinatoul Houda après le daaka de Médina Gounass, dans le sud-est du Sénégal. "Une voix s’est tue, un monument s’est effondré Dans la région de Kolda, département de Vélingara, commune de Madina Houda vivait Thierno Ahmadou Saydou Balndé1 . Contre toute attente, le vénéré guide a tiré sa révérence dans ce mardi 06 Décembre 2022. L’homme a fait ses humanités dans cette, cité sous l’ombre protectrice et le regard bienveillant de son père qui lui a enseigné le Texte coranique. Il poursuivra sa formation spirituelle au nord du Sénégal. A Dakar, il a exercé plusieurs activités avant de se résoudre à revenir au terroir s’installer pour se consacrer exclusivement à l’enseignement, l’éducation et aux activités agropastorales. Ses disciples se trouvent et se comptent par milliers dans tous les quatre coins du monde. La ziarra annuelle qu’il organise en est une preuve vivante. Ses prêches et nombreux discours portent la marque d’un homme de paix et de pardon. Ses enseignements sont partiellement traduits en français dans un livre intitulé Le Sage de Madinatoul Houda, un discours humaniste et pacifiste, publié par le Dr Hamidou Balndé. Homme d’une générosité légendaire, d’une érudition exemplaire, d’une humilité déconcertante et d’un franc-parler à nul autre égal, Thierno Ahmadou Balndé est bien un guide « esclave d’Allah et frère des hommes », selon ses propres termes. Il est cet homme qui vous accompagne dans votre développement spirituel, vous permet de voir le potentiel que vous portez en vous-même, vous aide à vous « reconnecter » à votre pouvoir intérieur, pour ainsi reconnaître et exprimer la grandeur de votre âme. Orateur hors-pair, pédagogue achevé, humaniste dans l’âme, l’être et le paraître, Thierno Ahmadou Balndé ne s’est jamais présenté comme un remède à nos maux, mais plutôt un assistant pour nous aider dans notre évolution spirituelle. Son discours porte les marques de trois sources d’enseignement que sont les Livres, la Tradition et l’expérience de la Vie. Sa force d’éloquence n’est pas fonction de ces phrases tout préparées, réarrangées et réchauffées à l’occasion selon la circonstance. C’est un cœur qui parle quand il s’adresse aux êtres humains. Ce sont des images que la plus intime conviction sort de leur chrysalide pour les présenter frémissantes à un auditoire qu’il ne cherche pas une seule fois à impressionner, mais à transporter vers cet idéal pour lequel il consacre ses jours : Travailler, Adorer Allah, Enseigner, Fraterniser, Conscientiser et Apaiser Son discours rassembleur transcende les spécificités cultuelles, culturelles, raciales, religieuses et géographiques. Il s’agit, pour Thierno, de taire toutes les formes de différences et privilégier la chose la mieux partagée par les humains, c’est-à-dire la raison ou le bon sens. En effet, il souligne fort éloquemment : « Nous avons la raison en commun. Nous convenons tous ici que le citron a un goût amer tout comme personne n’ignore le caractère agréable du sucre et la nature épicée du piment. Cependant, nous ne les aimons pas tous de la même façon. Cela dit, nous avons la même raison mais pas les mêmes goûts et habitudes. Certains d’entre nous ne mangent pas sans recourir au piment ; mais d’autres ne prennent pas de repas pimentés. Les uns utilisent trop de sucre là où d’autres se suffisent d’un seul morceau. Il s’agit donc de mettre de côté nos particularités respectives pour ne considérer que ce que nous avons en commun, la raison. » Cette posture est une condition à l’union et à la fraternité que Thierno érige en principes de vie lorsqu’il déclare : « Notre situation de simples êtres humains précède bien notre statut de mouslims. C’est pour cela que je revendique une parenté avec toute personne née de père et de mère humains. » Soucieux du progrès et du rayonnement culturel de sa communauté, le vénéré de Madinatoul Houda s’intéresse à la géographie, à l’astronomie, à l’histoire, à la philosophie et surtout à la linguistique qu’il connait et apprivoise : « Moi je suis un chercheur. J’ai fait des investigations dans beaucoup de domaines. Je me suis occupé de presque tout ce qui fait objet d’enseignement. Je suis curieux. Je me suis attaché à la psychologie, à la sociologie, à l’économie et à l’histoire». En fait, comme Du Bellay et compagnie qui avaient rédigé Défense et illustration de la langue française pour lutter contre la suprématie du latin, du grec et de l’hébreu, Thierno Ahmadou Balndé est bien conscient que la langue est un véhicule culturel. Il a créé un nouvel alphabet pulaar dont douze des lettres sont issues de la rencontre de certains signes arabes et d’autres nées de sa propre imagination, appelé « Wuur Nafa ». Alors que l’alphabet calqué sur le modèle occidental avait des limites, le Wuur Nafa est assez puissant et complet pour rendre compte de toutes les caractéristiques phonétiques, sensibilités, subtilités, et nuances du poular en général et du parler du Fouladou en particulier. Le porteur d’un message d’une teneur aussi constructive, fédératrice, pacifiste et humaniste est un cadeau offert à l’Humanité entière. C’est ce trésor humain que la Faucheuse a emporté cette nuit du lundi au mardi 06 décembre 2022. Enveloppée dans un drap immaculé et parfumé, son âme est montée aux cieux. Repos et gloire éternelle !"