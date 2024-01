Ndiaga Sylla fait une annonce : « d’ici le week-end, le Conseil constitutionnel publiera la liste… »

La vérification des parrainages, qui est la première étape du processus, a débuté le 30 décembre 2023 et s’est terminée le 9 janvier 2024. Des candidats ont introduit des recours, contestant le rejet de leur candidature. Ils invoquent des irrégularités dans le fichier électoral et dans le logiciel utilisé pour contrôler les parrainages. Ndiaga Sall, un expert électoral suivi de près par les sénégalaise pour ses interventions pertinentes dans les médias et ses avis sur les élections, a partagé une information importante sur sa page Facebook. Il a déclaré : “D’ici le week-end, le Conseil constitutionnel publiera la liste des candidats qui sera suivie du dépôt et du traitement des réclamations au plus tard le 20 janvier 2024”. Cette annonce, bien que ne précisant pas sa nature, laisse entendre que le Conseil constitutionnel va publier la liste des candidatures acceptées pour la présidentielle. Cette annonce ouvre la porte au dépôt et au traitement des réclamations, un mécanisme démocratique permettant de contester le rejet d’une candidature.