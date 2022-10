NOMINATIONS : ALIOUNE TINE APPELLE MACKY SALL À DÉPOLITISER LES POSTES DE DG

Dans un tweet, vendredi, le président-fondateur du Think-Thank Africajom Center a invité le chef de l’Etat Macky Sall à dépolitiser les nominations au poste de directeur général. Alioune Tine propose qu’on reviennent au mérite et aux appels d’offre. « Il faut revenir au mérite et aux appels d’offre pour pourvoir les postes de DG. Il faut les dépolitiser. Dans la politique de plus en plus on utilise le chantage pour se faire nommer« , a notamment tweeté le droit-de-l’hommiste. Des DG épinglés pour faute de gestion Alioune Tine d’ajouter que parfois le président nomme des gens honni et épinglés pour mauvaise gestion. L’affaire fait bruit depuis quelques années. La nomination par le président de la République au poste de directeur général en faisant table rase de l’appel d’offre.