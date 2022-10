NGHAYE : 1 MORT ET 1 BLESSÉ DANS UN AFFRONTEMENT ENTRE ÉLEVEURS ET TALIBÉS

Un mort et un blessé, des maisons incendiées. C’est le bilan d’un affrontement entre éleveurs et talibés du marabout Serigne Mbacké Ndiaye à Nghaye, une localité située dans le département de Mbacké. « Il y a un mort et un blessé. Mais on a pu mettre de l’eau dans le vin des uns et des autres. Il y a des incendies qui ont eu lieu dans deux maisons. Nous avons pu éteindre l’incendie« , d’emblée témoigné sur Rfm, le maire de la commune Cheikh Gadiaga de poursuivre : « D’après ce que les uns et les autres disent, c’est incompréhensible. Les éleveurs ont dit qu’ils ont tué le talibé parce qu’il était venu agressé un des leurs« . Et de souligner que les talibés, eux, ont dit que ce sont les éleveurs qui sont venus prendre de l’eau près de leurs habitations.