N. Mboup: »L’étendue de la liberté de la presse ne saurait dépendre de la volonté d’un Gouvernement »

L’enseignant-chercheur en droit public à l’Ucad, Mouhamadou Ngouda Mboup est formel : « On ne peut reprocher aux journalistes de révéler des affaires au nom de l’intérêt général et de la transparence dans la Gestion des affaires publiques inscrite dès le Préambule de la Constitution ». Pour Mouhamadou Ngouda Mboup, l’Etat de droit n’est pas l’Etat de police encore moins l’Etat légal. « En montrant ce que cachent les gouvernements, les journalistes donnent un visage à notre liberté. La presse est l’œil permettant aux citoyens de voir et réclamer contre les représentants. Affaiblir l’œil, c’est rendre les citoyens aveugles et la démocratie », rappelle-t-il. Selon l’enseignant-chercheur en droit public à l’Ucad, l’étendue de la liberté de la presse ne peut et ne saurait dépendre de la volonté d’un Gouvernement.