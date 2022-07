Moustapha Niasse à ses collègues députés : « Je vous quitte sans vous quitter, parce que vous serez toujours dans mon cœur où que je sois! »

Moustapha Niasse tire sa révérence dans la vie active d'homme politique. Le Sg de l'Afp, membre de la mouvance présidentielle et président sortant de l'Assemblée nationale s'adressant à ses désormais ex collègues députés, note : " en ce qui concerne ma modeste personne, je vous quitte sans vous quitter, parce que vous serez toujours dans mon cœur où que je sois. Je me suis toujours employé avec vous à garder l'esprit des priorités liées à l'intérêt général pour que les jeunes puissent continuer à vivre aujourd'hui et demain dans un pays et une sous région stable", soulignera-t-il