Moustapha Guirassy à Sonko : « Tu as tout mon soutien et mes prières… »

Apportant son soutien à Ousmane Sonko, convoqué ce jeudi devant le doyen des juges d’instruction dans l’affaire Adji Sarr, l’opposant Moustapha Guirassy dénonce « une instrumentalisation sur la justice » de la part de Macky Sall afin de protéger ses intérêts politique. « Mon très cher Frère Ousmane SONKO, Il y a presque qu’un siècle l’autre monde connaissait son jeudi noir… Aujourd’hui, nous vivons le notre, celui du joug posé sur les populations sénégalaises par la forces et les armes à seule fin d’instrumentaliser une fois encore la justice pour protéger de vils intérêts politiques. Ousmane, mon frère, en ces heures de vacillement de notre démocratie, tu as tout mon soutien et mes prières. Que Dieu protège notre cher pays et que sa lumière jaillisse sur la justice et la vérité », a-t-il écrit sur sa page Facebook. Ousmane Sonko est convoqué ce jeudi 3 novembre devant le doyen des juges d’instruction. L’opposant est visé par une plainte pour viols déposée début 2021 par une employée d’un salon de massage. En vue de cette audition, un important dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale. Cette affaire judiciaire avait provoqué de violentes émeutes qui avaient fait au moins 13 morts dans le pays en mars 2021.