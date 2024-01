Moussa Tine "aux candidats farfelus": «La charge de président de la République n'est pas un niveau pour apprendre un métier»

Le Sénégal a atteint un record cette année. 266 candidats déclarés à la présidentielle de février prochain avaient retiré des fiches de parrainage, 93 ont déposé leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Une situation inédite. Pourquoi la station présidentielle suscite autant de convoitise ? C'est la question que tout le monde se pose. Livrant sa réaction à la suite de la validation de la candidature de Khalifa Sall, Moussa Tine (mandataire de l'ex maire de Dakar) en a profité pour envoyer une volée de bois vert aux candidats farfelus. «Le but du jeu électoral c'est de faire en sorte qu'il y ait une élection inclusive et faire en sorte qu'on ait pas de candidature farfelue. Je le dis et je le répète, la fonction et la charge de président de la République, ce n'est pas un niveau où on apprend un métier. Il faut y être préparé», lance-t-il.