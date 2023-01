Moundiaye Cissé sur le rapport de la Cour des comptes : « Nous n’avons pas besoin d’humilier les personnes épinglées…»

Le Directeur exécutif de l’ONG 3D a pris part à la rencontre entre le gouvernement et la société civile portant concertation sur du rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19. Pour autant, Moundiaye Cissé a fait remarquer : « Avant ces échanges, beaucoup de gens du pouvoir nous ont catégorisés comme des opposants qui se cachent derrière la société civile. Mais aujourd’hui, le Premier ministre a vu que pour nous, l'intérêt du peuple prime sur tout ». Ce faisant, il a rassuré que leurs demandes concernant le suivi du rapport de la Cour des comptes ont été prises en compte. Seulement, précise-t-il, ils ne peuvent pas prendre certaines décisions vu qu'ils ne l'ont reçu que le jeudi dernier. « En tout cas, le président de la République a donné au Premier ministre les orientations pour que cela suive son cours. Maintenant, on ne peut dire, pour le moment, si les personnes impliquées ont détourné de l'argent ou pas. Ce sont nos aînés, nos cadets ou nos parents. On n'a pas besoin de les humilier. Pour vous dire que ce n'est pas une démarche de haine », a affirmé Moundiaye Cissé. «On veut juste que l'argent du contribuable soit utilisé à bon escient », ajout-t-il. «Et c'est dans ce genre de dialogue qu'on peut comprendre beaucoup de choses. Car, eux (le gouvernement) aussi, ils ont expliqué le processus en l'espèce. Il reste à voir les étapes suivantes », argue-t-il.