Mort de Mancabou : Abdoul Mbaye réclame justice trois mois après

Dans un tweet, jeudi, le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) a, de nouveau, réclamé justice pour François Mancabou. Ce, après trois mois de la disparition de ce dernier. « Trois mois déjà. Justice pour François Mancabou. Et que cessent les morts en garde à vue« , a notamment tweeté l’Opposant. François Mancabou avait été interpellé à Dakar le 17 juin dernier, jour de manifestations interdites à l’appel de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi. Il était soupçonné de « faits d’actes de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État ». Sa famille et sa défense dénoncent des « tortures ». Le procureur de la République disait avoir en sa possession une vidéo de 13 minutes où on voyait la victime se cogner la tête contre les grilles de sa cellule du commissariat.