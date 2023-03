Mort de Mamadou Korka Ba, François Mancabou : Guy Marius Sagna accable Macky Sall

Dans un post, mercredi, Guy Marius Sagna s’est en pris au président de la République. Selon le député, quand Macky Sall assassine Mamadou Korka Ba, François Mancabou…ce sont des sénégalais qui sont assassinés. « Quand Macky Sall stigmatise la Casamance et les Casamançais se sont des Sénégalais et le Sénégal qui sont stigmatisés« , a écrit le parlementaire. Quand les tyrans comme Macky Sall sont désespérés, poursuit-il, ils essaient de diviser le peuple sur des bases ethniques, religieuses, confrériques. Et dire que le combat ce n’est pas pour l’indépendance de la Casamance. « Le combat c’est pour l’indépendance du Sénégal dans une Afrique souveraine, unie et prospère. Macky c’est fini ! Macky DOO BOKK ! Sonko DA NGAY BOKk !« , a-t-il conclu.