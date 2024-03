Moi Président… Idrissa Seck : «Les députés seront élus au scrutin majoritaire à deux tours»

Le candidat Idrissa Seck propose l’élection des députés au scrutin majoritaire à deux tours avec la limitation du nombre de députés à 100. Quelques-unes des réformes déclinées dans trois grands thèmes et 281 mesures. Après trois tentatives infructueuses, Idrissa Seck croit que son étoile peut briller cette année. Pour convaincre ses compatriotes, il a concocté un ambitieux programme de société articulé autour de trois axes que sont : Institutions et territoire, Economie et capital humain. Le programme de Idrissa Seck est composé de trois grands thèmes et de 281 mesures. Pour lui, «aucune proposition n’a été rédigée sans en planifier les dimensions genre et jeunes». L’une des réformes phare que le leader de Rewmi va instituer est l’élection des députés au scrutin majoritaire à deux tours avec la limitation du nombre de députés à 100. Pour ce qui est des autres réformes, une fois élu à la tête du pays, il compte mettre en place une Cour constitutionnelle, une autorité nationale de régulation regroupant tous les organes de régulation. Il y aura aussi le renforcement de l’indépendance organique et fonctionnelle de la justice avec la création d’une Cour constitutionnelle de 7 membres. Elle sera la plus haute juridiction de l’État et garantira la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’Exécutif et le Législatif. Idrissa Seck, élu, ne sera plus à la tête du Conseil supérieur de la magistrature parce que ce dernier sera désormais composé de magistrats, du ministre de la justice, de professeurs d’université, d’avocats, d’huissiers et de notaires. Autres réformes innovantes, il y a l’assainissement et la moralisation de la vie politique par l’élaboration d’un Code de conduite régissant les rapports entre partis politiques pour une protection et un meilleur fonctionnement des institutions de la République, notamment le Parlement. L’ancien maire de Thiès compte également mettre sur pied une banque dédiée à la diaspora, un Fonds d’urgence humanitaire et une fondation pour le développement et des Cités.