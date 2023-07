Modification de l'article 87 de la Constitution: les députés Taxawu Sénégal ne voteront pas le texte

Les députés de Taxawu Sénégal ne voteront pas le projet de loi modifiant l’article 87 de la Constitution. Abba Mbaye déclare, au micro de nos confrères de Seneweb, qu’il s’agit d’un “recul démocratique”. Selon Abba Mbaye, les priorités sont ailleurs . " On a besoin d'élection et il faut que la démocratie souffle. Le général Moussa Fall disait la dernière fois que notre offre de sécurité est compromise. Qu'on arrête de nous parler d'argent, de dépense de rationalisation. La démocratie a un coût, la stabilité économique aussi et c'est donc en toute responsabilité que les députés de Taxawu Sénégal ne voteront pas la loi"