Mis sous surveillance électronique, El Malick parle : "Je ne peux même pas aller dans mon jolof natal"

Mis sous surveillance électronique, le Secrétaire national à la Communication du Pastef, El Malick Ndiaye a parlé pour première fois. Evoquant sa situation actuelle, il informe qu’il n’a « plus le droit de sortir de Dakar sans autorisation, même pour aller dans son Jolof natal! ». « PSE (Pastef sous Surveillance Electronique). Je viens de sortir d’une garde à vue prolongée avec plusieurs retours de Parquet. Toutefois, je demeure toujours un prisonnier politique du régime de Macky SALL3 », a-t-il posté sur sa page facebook. M. Ndiaye a rappelé qu’un bracelet électronique lui été assigné pour certainement suivre ses « moindres faits et gestes » comme s’il était un « délinquant ». Selon lui, la finalité, probablement, restreindre « ses activités politiques ». « Je n’ai plus le droit de sortir de Dakar sans autorisation; même pour aller dans mon Jolof natal. Par ailleurs, je demeure renforcé dans ma détermination pour la libération des otages politiques et pour préserver la démocratie au #Sénégal. Le combat pour un Sénégal meilleur continue ! », a-t-il posté. Ce responsable de Pastef a été arrêté puis placé en garde vue la semaine dernière pour « diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions ».