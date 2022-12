Ministère des sports : Le Dage Mamadou Ngom Niang dément formellement avoir mouillé Matar Bâ

Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement du Ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang connu pour sa probité morale et intellectuelle n’est pas un homme à se laisser faire. Ses détracteurs seraient montés au créneau pour encore tenter de le discréditer sur la base des rapports de la Cour des comptes portant sur les Fonds Force Covid-19.Il a aussi apporté un cinglant démenti à ceux-là qui tentent de le mettre en mal avec l’ancien ministre des Sport Matar Bâ. Très serein et conscient des responsabilités qui lui incombent, il a tenu à éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce qui s’est réellement passé. Suite à la parution d’un article dans le journal Bes Bi le jour, sur le rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion du Fonds Force Covid-19 et selon lequel il aurait admis des violations et mouillé l’ancien ministre du département des Sports, Matar Ba; Mamadou Ngom Niang dément formellement de telles allégations dont l’objectif selon lui consiste à ternir son image et le mettre en mal avec son ancien Patron. En effet ce dit rapport de la Cour des comptes n’a jamais relevé un quelconque détournement des deniers publics par Mamadou Ngom Niang, mais il a seulement constaté des écarts auxquels le Dage a d’ailleurs apporté des pièces justificatives sans équivoque. Sur un autre registré la Cour des comptes lui aurait reproché d’avoir payé en espèces certaines Fédérations Sportives en violation de l’article 104 du RGCP. Une remarque qu’il a reconnue et dont il a sollicité une tolérance administrative d’autant que tous les paiements ont été effectués à cet effet et tous les ayants droit ont perçu leur argent. Les acteurs du Sport sénégalais peuvent témoigner des multiples efforts effectués par Mamadou Ngom Niang dans la perspective d’assainir le secteur. C’est l’un des rares Dages à ne devoir, aujourd’hui, aucun franc aux Fédérations Sportives ou à un fournisseur. Les acteurs des Sports peuvent témoigner du travail titanesque qu’il a abattu au ministère des sports pour relever les défis qui s’imposaient à lui.En homme humble ,travailleur et prévenant, Mamadou Ngom Niang estime qu’aucune œuvre humaine n’est parfaite mais qu’au regard du travail qu’il a abattu à la Dage du Ministère des Sports depuis sa nomination, il estime aujourd’hui avoir réussi à apporter sa pierre à l’édifice. S’agissant de ses détracteurs qui tentent de le discréditer par tous les moyens, il ne compte leur laisser aucun répit car pour lui, la diversion n’a que trop duré. Des gens tapis dans l’ombre travaillent à le déstabiliser, à salir son image car il constituerait un obstacle à leur ascension. Mais en bon croyant, Ngom Niang indique que tout ce qu’il feront ne sera que de la peine perdue. Qu’ils vont devoir continuer à souffrir de sa présence jusqu’à ce que le bon Dieu en décide autrement.