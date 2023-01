Mimi Touré : « Marine le Pen n’aurait jamais dû être autorisée à fouler le sol sénégalais »

Une arrivée qui fait polémique. En visite de trois jours au Sénégal pour une opération de charme, Marine Le Pen s’attire les foudres des acteurs sociopolitiques du Sénégal. La dernière en date est la sortie d’Aminata Touré sur Twitter. L’ancienne premier ministre fait part de son incompréhension par rapport à la venue du leader du Rassemblement National (RN). « Que vient faire au Sénégal Marine Le Pen qui incarne en France le racisme et la xénophobie depuis des décennies ?, s’interroge la député. Comme militante antiraciste, je ne lui souhaite absolument pas la bienvenue au Sénégal ! » Pour Mimi Touré : « La politicienne la plus raciste de France depuis des décennies Marine le Pen n’aurait jamais dû être autorisée à fouler le sol sénégalais ». La sortie de Mimi est d’autant plus pertinente que des activistes comme Kémi Seba ou Nathalie Yamb sont interdits d’entrée en France. Pour Marine Le Pen, la Teranga ça sera pour une autre fois…