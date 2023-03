Mimi Touré : « Macky Sall risque de sortir par la petite porte »

Mimi Touré réitère sa volonté de faire face à toute idée d’une autre candidature du Président Macky Sall. Ainsi, il l’invite de sursoir à toute volonté de briguer une autre candidature. Ainsi, au plateau de Walftv, elle a demandé à son ancien collaborateur de respecter ses propos et de tout faire, et sans délais, pour libérer les Sénégalais, mais surtout de trouver un candidat à sa coalition en annonçant qu’il ne sera pas candidat en 2024. « J’invite le président Macky Sall de savoir qu’il à une responsabilité historique. A défaut de la renforcer, que Macky Sall laisse la démocratie sénégalaise tel qu’il l’a trouvée… », a fait l’ancienne directrice de campagne de BBY. Aminita Touré invite donc Macky Sall à s’atteler de finir son mandat et d’achever ses projets et se préparer à partir en 2024. En outre Mimi Touré est d’avis que tout montre que Macky Sall sera candidat en 2024. Ainsi, l’ex PM ne manquera point d’inviter le patron de Bby de refuser de sortir par la petite porte.