Mimi Toure, Candidat officielle à la Présidentielle de 2024

L’ancienne Première Ministre du Sénégal, Aminata Touré est candidate à l’élection présidentielle de 2024. La députée, ancienne directrice de campagne de Macky Sall en 2012 a fait l’annonce, ce dimanche 1er Janvier 2023 , lors de l’émission Grand Jury sur la Rfm. Face au journaliste Babacar Fall, Mimi Touré dit avoir discuté avec des amis et des Sénégalais sur la question. « Je considère qu’après réflexion, qu’effectivement je souhaite être candidate à l’élection de février 2024. Après aussi avoir discuté avec des amis, des Sénégalais, qui ont mis en place un mouvement MIMI 2024 ; Et nous irons discuter avec les sénégalais », a indiqué Mimi Touré. La parlementaire explique, ainsi, les raisons de sa décision : « J’ai parcouru le pays, je suis allée à la rencontre de femmes, de jeunes, je pense connaitre notre terroir. J’ai vu également les progrès qui ont été faits. J'ai vu également ce qui nous reste à parcourir en termes de progrès. Toutes ces catégories, femmes, jeunes, agriculteurs, pêcheurs, secteur informel, mon expérience internationale également, me permet de percevoir dans quelle dynamique le Sénégal arrimé à l’Afrique doit s’engager dans des rapports plus égalitaires, des rapports gagnant-gagnant ».