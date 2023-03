Militants Pastef/Touba incarcérés : Les responsables du parti dénoncent leurs conditions de détention

Les responsables du Pastef/Touba dénoncent les conditions de détention de leurs membres arrêtés le 10 février dernier, lors des manifestations qui ont suivi le meeting interdit de leur parti à Mbacké. Selon eux, Serigne Assane Mbacké est interdit d’appel téléphonique et de visites depuis son placement sous mandat dépôt. «Nous attirons l’attention de l’opinion nationale et internationale sur les conditions de détention des partisans d’Ousmane Sonko arrêtés le 10 février dernier, en particulier Serigne Assane Mbacké. Depuis leur arrestation, ils vivent des situations difficiles. Serigne Assane Mbacké appelait régulièrement sa famille et ses camarades de parti. Mais depuis hier, il n'a pas appelé. Il a dit que les responsables de la prison ont pris la décision de le priver d’appels téléphoniques. Ils lui ont formellement interdit de passer des appels. En prison, les détenus ont le droit d’appeler leur famille. Ce qui se passe dans cette prison est extrêmement grave. Nous demandons aux autorités d’arrêter cette intimidation, car rien ne nous arrêtera. Nous n’excluons pas de descendre dans la rue pour que les droits de Serigne Assane Mbacké, ainsi que les autres détenus politiques soient respectés», a souligné Moustapha Diouf, un des responsables de Pastef à Touba sur les ondes de RFM.