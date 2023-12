Migration irrégulière : Les exigences du Conseil national de la jeunesse du Sénégal

La migration irrégulière des jeunes demeure une problématique au Sénégal. Depuis le début de l’année 2023, plus de 10 000 Sénégalais sont arrivés sur les côtés de l’Espagne et plus de 5 000 autres sont entrés aux USA via le Nicaragua. Fort de ce constat, Khadim Diop exige de l'Etat du Sénégal de tenir des assises inclusives. En attendant, la réaction du gouvernement, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS) a organisé un Forum de la jeunesse sur la migration irrégulière pour trouver des solutions à ce phénomène. Ainsi, plus de 100 jeunes des communes du département de Rufisque se sont réunis pour discuter des motifs de leur départ en Europe. « Le chômage des jeunes, la pression sociale, l’inadéquation formation-offre d’emploi, la rareté d’un travail décent, la problématique de l’accès au foncier sont les principales causes de la migration irrégulière chez les jeunes du département de Rufisque », rapporte nos confrères de Seneweb. Pour y mettre un terme, le CNJS, par le biais de son président Khadim Diop, exige des assises nationales inclusives pour trouver des solutions durables face à ce phénomène.