Mercato: Milan s’intéresse à Boulaye Dia

Le Milan AC cherche à renforcer son attaque cet été et semble envisager le transfert de l'attaquant sénégalais Boulaye Dia. En fait, selon Calcio Mercato, Dia, qui a déménagé définitivement de Villarreal à Salernitana en début de semaine, reste le favori pour diriger les Rossoneri. Le joueur de 26 ans a marqué 16 buts en 33 matches de Série A la saison dernière et dispose d'une clause de libération de 25 millions d'euros, un prix abordable pour les géants italiens. La Fiorentina et la Roma sont toutes deux intéressées par Dia, mais Milan a un léger avantage car ils peuvent échanger des joueurs, note le média italien.