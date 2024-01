Menaces de mort et injures : L’offre de Seydi Gassama à Babacar Fall…

Babacar Fall, journaliste à Rfm, victime de menaces de toutes sortes, à la suite de son commentaire sur la sortie mercredi de Macky Sall traitant des revues de presse au Sénégal, a reçu le soutien de Seydi Gassama, Directeur exécutif de la branche sénégalaise d’Amnesty International. Qui s’est exprimé jeudi sur le réseau social X. « Nous condamnons vigoureusement les propos injurieux et les menaces de mort proférés contre le journaliste Babacar Fall par des personnes qui lui reprochent les critiques tenues contre le président Macky_Sall dans sa chronique du mercredi 10 janvier 2024 sur la RFM. « Le droit des citoyens et des journalistes de critiquer les dirigeants politiques, et notamment la manière dont ils conduisent les affaires du pays, est garanti et protégé dans tous les États démocratiques. « Nous nous tenons aux côtés de Babaca Fall et lui accorderons une assistance judiciaire s »il décide de saisir la justice pour que les auteurs de ces injures et menaces soient recherchés et punis »