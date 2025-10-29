L'ancien ministre porte-parole de la Présidence sous Macky Sall dénonce les restrictions à la liberté de la presse sous le nouveau régime. Sur le réseau social X, Yoro Dia a dénoncé l'arrestation et le placement en garde à vue de la journaliste Maimouna Ndour Faye, à cause de son émission en ligne avec Madiambal Diagne.



"Même Ben Laden avait droit à la parole sur CNN. On arrête pas la mer de liberté de presse avec ses bras. Notre écosystème démocratique rend tout projet de confiscation des libertés impossible. C'est du TERA bon sens democratique", dit-il avec sarcasme, en référence au Tera meeting qu'organise Ousmane Sonko le 8 novembre prochain (qu'il a décrié).

