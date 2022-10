Medias:Itv perd un élément de taille

La présentatrice vedette d’ITV, Adama Anouchka Ba, annonce son départ du groupe Emedia. Ce, après quatre ans d’antenne sur les supports radio (I-radio) et télé (ITV), informe Seneweb. Ancienne du CESTI, Adama Anouchka Ba, est l’une des figures montantes du paysage audiovisuel sénégalais et même africain. En mars dernier, elle a été désignée meilleure présentatrice TV d’Afrique francophone, à Brazzaville, à l’issue d’une cérémonie de distinction qui a regroupé 12 pays de l’Afrique francophone. En dehors du journalisme, elle évolue également dans l’univers du design et de la mode.