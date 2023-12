Me Robert Bourgi : « le candidat désigné par Ousmane Sonko pourrait représenter une menace pour le pouvoir»

L’avocat et conseiller politique franco-libanais Robert Bourgi s’est exprimé sur l’actualité politique sénégalais actuelle. Dans une interview accordée au journal Dakar Times, l’avocat est revenu sur l’impact potentiel des restrictions contre Ousmane Sonko, Karim Wade et sur la candidature de Khalifa Sall. A l’en croire, « si Ousmane Sonko, est empêché de se présenter aux élections, la personne qu’il désignera pour le remplacer pourrait représenter une menace plus significative pour le pouvoir en place que ne le serait Khalifa Sall ». Robert Bourgi estime que seul Ousmane Sonko connaît ses véritables intentions et stratégies pour l’avenir. Cependant, il souligne que les « fautes majeures » commises par Sonko ces dernières années l’ont empêché de se positionner comme un candidat de premier ordre.