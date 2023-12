Me Ngagne Demba Touré sur le procès Sonko vs Mame Mbaye Niang : « La procédure étant entachée de vices… »

Dans un post adressé aux patriotes sénégalais, l’avocat Me Ngagne Demba Touré apaise les inquiétudes quant à l’affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, dont le procès est prévu pour le 4 janvier 2023. « Chers frères et sœurs patriotes, Aucune panique ne se justifie ! L’affaire Mame Mbaye Niang enrôlée au 4 janvier 2023 est la plus simple. La procédure étant entachée de vices tant dans la forme que dans le fond, la décision encourt incontestablement la cassation », explique Me Ngagne Demba Touré. « Et c’est conscient de cela que le régime n’a jamais voulu se fonder sur ce dossier pour éliminer PROS car c’est impossible, vu les innombrables motifs de cassation. Si non, qu’est-ce qui justifierait tout ces va-et-vient pour la contumace ? », s’interroge-t-il. Selon lui, « devant deux défaites successives à Ziguinchor et à Dakar et face à leur défiance éhontée à l’égard des décisions de justice, il ne leur reste que la bataille psychologique pour jouer sur nos consciences ». « Soyons sereins et optimistes ! Le droit est avec nous ! « , ajoute-t-il.