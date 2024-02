Me Ngagne Demba Touré: »Les manœuvres de Macky et de ses affidés pour un report de l’élection ne passeront pas »

Selon Me Ngagne Demba Touré, qu’on apprenne qu’un candidat (e) détienne la double nationalité (ce qu’il faut d’ailleurs vérifier) après la publication de la liste définitive des candidats ne peut aucunement constituer un obstacle au déroulement du processus électoral. « Il faut vraiment être débile pour penser que le Conseil constitutionnel avait les moyens de vérifier la nationalité exclusive de 93 candidats à la candidature dans plus de 193 pays du monde. La loi électorale est simple : le Conseil se limite aux mentions contenues dans la déclaration sur l’honneur faite par le candidat », Me Touré. Toutefois, d’après Me Touré, il appartient aux autres candidats de faire des réclamations en cas de découverte de double nationalité. « Or, en l’espèce, une seule réclamation a été introduite contre l’une des candidatures validées. Donc, le Conseil constitutionnel ne pouvait que se borner aux déclarations sur l’honneur relatives à la nationalité exclusive des autres candidats », explique-t-il. « Chers compatriotes, faisons focus sur la campagne électorale, un moment démocratique majeur aux enjeux cruciaux. L’élection présidentielle se tiendra à date InchAllah. Le peuple dira son mot. Le calendrier républicain sera par la force populaire respecté », ajoute Me Ngagne Demba Touré.