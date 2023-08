Me Moussa Diop : « Karim Wade est français, il ne peut présider le Sénégal »

Me Moussa Diop, invité mercredi de Faram Facce, sur la tfm, a passé au peigne-fin le dossier de candidature de Karim Wade investi par le Pds. Le leader de la coalition And Gor Yi Jotna /la majorité silencieuse de dire on ne peut plus clairement que Wade-fils n'a pas les qualités pour être Président. Karim Wade ne peut pas être Président, c’est un bébé encore, parce qu’il a la double nationalité, ce n’est pas la peine d’aller au Conseil constitutionnel, selon Me Diop. Et l’avocat, brandissant, preuve à l’appui, le passeport français de Karim Wade, un document publié au Sénégal, s’interroge en ces termes : « Pourquoi contourner les textes, parce que c’est le fils de ? Oui, c’est le fils de Me Wade, raison pour laquelle, on lui a tout confié, ciel, mer, terre et tout, respectons les lois. Quid du renoncement par Karim à sa nationalité criée sur tous les toits ? « Le droit français stipule que la nationalité française ne peut pas être perdue à travers une déclaration. Pour la perte de la nationalité française, poursuit-il, il faut une décision des autorités françaises ». S’y ajoute que pour être candidat, avance Me Moussa Diop, « il faut aussi ne rien devoir à l’Etat sénégalais. Karim Wade doit payer les 138 milliards, pourquoi vouloir être candidat faisant du forcing ». Est-ce un problème personnel avec Karim Wade ? : « Je n’ai rien de personnel contre les gens, je suis sur des principes, si on me confie le pays, je ne décevrai personne »