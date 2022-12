Me Malick Sall : « SI MACKY SALL REFUSE, NOUS ALLONS LE FORCER À SE PRESENTER »

En marge des journées culturelles de Thilogne dont il est le parrain, Me Malick Sall a validé, vendredi, la candidature de Macky Sall en 2024. L’ex-ministre de la Justice a appelé les populations du Fouta à se mobiliser comme un seul homme pour soutenir cette candidature. « Nous allons tout faire pour qu’il soit candidat, même s’il refuse, nous allons le forcer car c’est l’homme idéal et c’est notre intérêt. Alors, mobilisons-nous pour sa réélection comme nous l’avions fait en 2012 et en 2019 », a insisté le responsable de l’Apr dans la région de Matam, nommé récemment Secrétaire permanent du pétrole et du gaz. À Agnam aussi, c’est la même chanson. Farba Ngom, lors d’une assemblée générale, a lui aussi appelé les populations de sa commune à se mobiliser pour réélire Macky Sall. Le député a invité les populations à s’inscrire massivement et même ceux qui n’ont pas d’extrait de naissance ou carte d’identité à aller le faire. « Je prends tout en charge », a-t-il garanti.