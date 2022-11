Me El Hadj Diouf rejette le prétexte de Sonko : “S’il fait le test ADN, il tombera”

"Quand on refuse de faire un test ADN, c'est un aveu de culpabilité". C’est la conviction Maître El Hadj Diouf, qui représente Adji Sarr, masseuse qui accuse Ousmane Sonko de viols et menaces de mort. L’avocat s’est exprimé, ce lundi, sur les principaux enseignements de l'audition de Ousmane Sonko par le Doyen des Juges. Lors de son face à face avec le magistrat instructeur, le leader de PASTEF avait refusé de se plier à un éventuel test ADN. Le bouillant avocat est persuadé que "si jamais Ousmane Sonko fait le test ADN, il tombera". C'est pourquoi, selon l'avocat, "il est impossible d'avoir un non-lieu", comme le souhaitent les avocats de Ousmane Sonko. Rappelant les règles qui régissent l'instruction, El Hadj Diouf a estimé que "les avocats n'ont pas le droit de divulguer le contenu du dossier”. “C'est pourquoi je me suis toujours abstenu d'en parler", souligne-t-il.